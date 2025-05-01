Минфин США подтвердил подписание соглашения по ископаемым с Украиной

Подписание соглашения по полезным ископаемым. Фото: Юлия Свириденко/Facebook

Информацию о подписании соглашения с Украиной по полезным ископаемым подтвердил Минфин США. Договоренность предусматривает сотрудничество Украины и США, а также инвестирование в восстановление Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Реклама

Читайте также:

Комментарий Минфина США относительно подписания соглашения

Министр финансов Скотт Бессент отметил, что партнерство украинской и американской сторон демонстрирует стремление обоих государств к миру и процветанию в Украине.

"Администрация Трампа предана мирному процессу, в центре которого свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе", — заявил глава финансового ведомства.

Также он подчеркнул, что ни одно государство или человек, который помогал России вести войну, предоставляя финансы или технику, не сможет получить выгоду от восстановления Украины.

Напомним, 1 мая Украина и США заключили соглашение о недрах. Его подписали министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Также мы сообщали, что 30 апреля правительство приняло решение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, по каким принципам этот фонд будет работать.