Трамп заявив, що США можуть отримати від угоди про надра 350 млрд доларів

Трамп відповів, скільки грошей отримають США від угоди щодо надр
Президент США Дональд Трамп уперше висловився про угоду про надра, яку цієї ночі підписали Київ і Вашингтон. За його словами, Америка може отримати понад 350 млрд доларів.
Про це повідомляє CNN.
Що Трамп сказав щодо угоди про надра
"Сьогодні ми уклали угоду, за якою, знаєте, теоретично ми отримуємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", — заявив Трамп у телефонній розмові з NewsNation.
Також його запитали, чи може ця угода якимось чином перешкодити російському диктатору Володимиру Путіну, на що він швидко відповів: "Що ж, це може бути так".
Нагадаємо, щодо угоди про надра також висловився держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, документ є кроком до припинення війни.
Докладніше про те, що являє собою угода щодо надр, як вона працюватиме - читайте за цим посиланням.
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