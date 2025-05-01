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Трамп відповів, скільки грошей отримають США від угоди щодо надр

1 травня 2025 06:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що США можуть отримати від угоди про надра 350 млрд доларів
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп уперше висловився про угоду про надра, яку цієї ночі підписали Київ і Вашингтон. За його словами, Америка може отримати понад 350 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN.

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"Сьогодні ми уклали угоду, за якою, знаєте, теоретично ми отримуємо набагато більше, ніж 350 млрд доларів", — заявив Трамп у телефонній розмові з NewsNation.

Також його запитали, чи може ця угода якимось чином перешкодити російському диктатору Володимиру Путіну, на що він швидко відповів: "Що ж, це може бути так".

Нагадаємо, щодо угоди про надра також висловився держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, документ є кроком до припинення війни.

Докладніше про те, що являє собою угода щодо надр, як вона працюватиме - читайте за цим посиланням.

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