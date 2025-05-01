Трамп заявил, что США могут получить от сделки о недрах 350 млрд долларов

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые высказался о сделке о недрах, которую этой ночью подписали Киев и Вашингтон. По его словам, Америка может получить более 350 млрд долларов.

Об этом сообщает CNN.

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"Сегодня мы заключили сделку, по который, знаете ли, теоретически мы получаем гораздо больше, чем 350 млрд долларов", — заявил Трамп в телефоном разговоре с NewsNation.

Также его спросили, может ли эта сделка каким-либо образом помешать российскому диктатору Владимиру Путину, на что он быстро ответил: "Что ж, это может быть так".

Напомним, по сделке о недрах также высказался госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, документ является шагом к прекращению войны.

Подробнее о том, что представляет из себя сделка по недрам, как она будет работать — читайте по этой ссылке.