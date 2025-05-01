Детали соглашения с США о добыче полезных ископаемых — что согласовано между странами

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Вашингтоне 30 апреля было подписано рамочное соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, охватывающего сотрудничество в сфере полезных ископаемых. Документ определяет основные политические принципы партнерства двух государств в сфере разработки недр, торговли минералами и оказания помощи, включая военную поддержку.

Детали относительно текста соглашения опубликовала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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О чем говорится в соглашении о добыче полезных ископаемых, которое подписали США и Украина

Документ четко фиксирует, что Украина сохраняет полную собственность над своими ресурсами. Государство самостоятельно будет определять, где и какие недра разрабатывать. При этом Фонд будет формироваться на равных началах - 50 на 50, а его управление будет осуществляться совместно. Ни одна из сторон не будет иметь доминирующего голоса.

Соглашение не создает никаких долговых обязательств для Украины, не затрагивает государственные компании, такие как Укрнафта или Энергоатом и не меняет принципов приватизации. Также она не противоречит ни Конституции Украины, ни евроинтеграционному курсу.

"Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия", — пояснила Свириденко.

Источником наполнения Фонда станут только доходы от новых лицензий на добычу ископаемых, выданных после вступления в силу соглашения. Речь идет о 50% бюджетных поступлений от ренты за новые месторождения. Доходы с действующих объектов не включаются в фонд.

Какие ископаемые будут добывать в Украине

Соглашение также предусматривает финансирование проектов в области добычи 57 стратегически важных ископаемых. В этот перечень входят:алюминий, сурьма, мышьяк, барит, бериллий, висмут, церий, цезий, хром, кобальт, медь, диспрозий, эрбий, европий, фтор, плавиковый шпат, гадолиний, галлий, германий, золото, графит, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, литий, лютеций, магний, марганец, неодим, никель, ниобий, палладий, платина, калий, празеодима, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, тантал, теллур, тербий, тулий, олово, титан, вольфрам, уран, ванадий, иттербий, иттрий, цинк, цирконий, нефть, природный газ.

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения

Текст соглашения 1 8















Американская помощь — инвестиционный вклад

Вкладом США в Фонд могут быть не только финансы, но и новые партии военной помощи — системы ПВО, вооружение, боеприпасы, технологии, обучение. Каждый такой пакет оценивается и увеличивает капитал американской стороны в Фонде.

Также США через агентство DFC будут способствовать привлечению инвестиций и технологий не только со своей территории, но и из ЕС и других государств, поддерживающих Украину. Предполагается, что доходы Фонда в первые 10 лет не будут распределяться, а будут инвестироваться в новые украинские проекты.

"Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — пояснила Свириденко.

Инвестирование возможно исключительно на украинской территории. Направления финансирования — добыча, переработка, развитие инфраструктуры. Конкретные проекты будут утверждаться совместно Украиной и США.

Соглашение уже согласовано с юридической точки зрения — оно не подчиняет Украину американской правовой системе. Все спорные моменты будут решаться на условиях консультаций.

"Мы сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции", — подытожила Свириденко.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио положительно высказался о подписании соглашения по добыче ископаемых.

А Дональд Трамп ответил, сколько США могут заработать на сделке с Украиной.