Соглашение о недрах с США - в Белом доме обнародовали ключевые положения

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко с соглашением о недрах. Фото: Свириденко/Facebook

В Белом доме обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, Белый дом назвал этот документ историческим.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

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Отмечается, что от начала и до конца это соглашение является полностью основанным на сотрудничестве партнерством между странами, от которого выигрывают как Соединенные Штаты, так и Украина.

Итак, среди ключевых положений соглашения о недрах между Украиной и США, которые обнародовал Белый дом, следующие:

Экономическая безопасность — это национальная безопасность, и эта важная гарантия предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки.

Ни одно государство, компания или лицо, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами Фонда.

"Важно, что это партнерство посылает России четкий сигнал — Соединенные Штаты имеют свою долю в этом деле и преданы долгосрочному успеху Украины", — отмечается в заявлении Белого дома.

От начала и до конца это соглашение является полноценным партнерством между странами, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина.

Фонд будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.

Деньги будут инвестировать в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочные прибыли как американскому, так и украинскому народам.

Партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления. Они будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и распределение.

Проекты, связанные с природными ресурсами, будут включать полезные ископаемые, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.

Партнерство также гарантирует высокий уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народы Украины и Соединенных Штатов могли воспользоваться преимуществами восстановления Украины.

Напомним, что министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.