Соглашение о недрах с США - в Белом доме обнародовали ключевые положения

В Белом доме обнародовали ключевые положения соглашения о недрах
В Белом доме обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, Белый дом назвал этот документ историческим.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.
Соглашение о недрах с США — ключевые тезисы документа
Отмечается, что от начала и до конца это соглашение является полностью основанным на сотрудничестве партнерством между странами, от которого выигрывают как Соединенные Штаты, так и Украина.
Итак, среди ключевых положений соглашения о недрах между Украиной и США, которые обнародовал Белый дом, следующие:
- Экономическая безопасность — это национальная безопасность, и эта важная гарантия предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки.
- Ни одно государство, компания или лицо, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами Фонда.
- "Важно, что это партнерство посылает России четкий сигнал — Соединенные Штаты имеют свою долю в этом деле и преданы долгосрочному успеху Украины", — отмечается в заявлении Белого дома.
- От начала и до конца это соглашение является полноценным партнерством между странами, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина.
- Фонд будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.
- Деньги будут инвестировать в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочные прибыли как американскому, так и украинскому народам.
- Партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления. Они будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и распределение.
- Проекты, связанные с природными ресурсами, будут включать полезные ископаемые, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.
- Партнерство также гарантирует высокий уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народы Украины и Соединенных Штатов могли воспользоваться преимуществами восстановления Украины.
Напомним, что министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.
В свою очередь, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.
Читайте Новини.LIVE!