Нардеп пояснив переваги угода про надра зі США

Нардеп назвав переваги угоди про надра зі США — деталі
Народний депутат України Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Зокрема, він назвав переваги цього договору.
Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.
Угода про надра зі США — нардеп пояснив переваги
Коментуючи угоду про надра зі Штатами, нардеп зазначив, що спільна економічна співпраця, нові технології, обладнання, досвід — це точно плюс. Адже, за його словами, цього Україні бракує.
Зокрема, він наголосив, що основне — щоб видобуте в Україні перероблялось тут, а не просто вивозилось сировиною.
Також посадовець додав, що в теорії Верховна Рада може й не ратифікувати угоду, якщо знайдуться сили, які "вставлять палиці у колеса".
"Щоб бути задоволеними умовами угоди про надра зі США потрібно все взяти й кожен пункт вичитати перед тим, як буде ратифікуватися у ВР, а тоді вже сказати. На мою думку, спільна економічна співпраця зі Штатами — це точно плюс, це розвиток, це нові технології — те, що нам не вистачає. Тому, що в них є обладнання, у них є досвід, зокрема досвід переробки. Але це ще процес дуже довгий. І тут настоювати потрібно на тому, щоб все, що буде видобуватися, щоб перероблялося тут, — пояснив Соломчук.
Раніше ми повідомляли, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду про корисні копалини зі США як "важливу віху" у відносинах з Вашингтоном.
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