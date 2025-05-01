Нардеп пояснив переваги угода про надра зі США

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко з угодою про надра. Фото: Свириденко/Facebook

Народний депутат України Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Зокрема, він назвав переваги цього договору.

Про це нардеп розповів в ефірі День.LIVE.

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Коментуючи угоду про надра зі Штатами, нардеп зазначив, що спільна економічна співпраця, нові технології, обладнання, досвід — це точно плюс. Адже, за його словами, цього Україні бракує.

Зокрема, він наголосив, що основне — щоб видобуте в Україні перероблялось тут, а не просто вивозилось сировиною.

Також посадовець додав, що в теорії Верховна Рада може й не ратифікувати угоду, якщо знайдуться сили, які "вставлять палиці у колеса".

"Щоб бути задоволеними умовами угоди про надра зі США потрібно все взяти й кожен пункт вичитати перед тим, як буде ратифікуватися у ВР, а тоді вже сказати. На мою думку, спільна економічна співпраця зі Штатами — це точно плюс, це розвиток, це нові технології — те, що нам не вистачає. Тому, що в них є обладнання, у них є досвід, зокрема досвід переробки. Але це ще процес дуже довгий. І тут настоювати потрібно на тому, щоб все, що буде видобуватися, щоб перероблялося тут, — пояснив Соломчук.

Раніше ми повідомляли, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду про корисні копалини зі США як "важливу віху" у відносинах з Вашингтоном.