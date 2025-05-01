Нардеп объяснил преимущества соглашения о недрах с США

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко с соглашением о недрах. Фото: Свириденко/Facebook

Народный депутат Украины Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых. В частности, он назвал преимущества этого договора.

Об этом нардеп рассказал в эфире День.LIVE.

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Комментируя соглашение о недрах со Штатами, нардеп отметил, что совместное экономическое сотрудничество, новые технологии, оборудование, опыт — это точно плюс. Ведь, по его словам, этого Украине не хватает.

В частности, он отметил, что главное — чтобы добытое в Украине перерабатывалось здесь, а не просто вывозилось сырьем.

Также чиновник добавил, что в теории Верховная Рада может и не ратифицировать соглашение, если найдутся силы, которые "вставят палки в колеса".

"Чтобы быть довольными условиями соглашения о недрах с США, нужно все взять и каждый пункт вычитать перед тем, как будет ратифицироваться в ВР, а тогда уже сказать. По моему мнению, совместное экономическое сотрудничество со Штатами — это точно плюс, это развитие, это новые технологии — то, что нам не хватает. Потому что у них есть оборудование, у них есть опыт, в частности, опыт переработки. Но это еще процесс очень долгий. И здесь настаивать нужно на том, чтобы все, что будет добываться, перерабатывалось здесь", — объяснил Соломчук.

Ранее мы сообщали, что министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о полезных ископаемых с США как "важную веху" в отношениях с Вашингтоном.