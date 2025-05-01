Сибіга прокоментував угоду про корисні копалини зі США

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС/Telegram

У четвер, 1 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав угоду про корисні копалини, підписану зі Сполученими Штатами, як "важливу віху" у відносинах з Вашингтоном. Зокрема, він обговорив угоду з головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас.

Про це інформує Reuters.

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Зазначається, що угода, яка була підписана 30 квітня у Вашингтоні, надасть США переважний доступ до нових українських ліцензій на видобуток корисних копалин та фінансуватиме інвестиції у відбудову України.

"Це знаменує собою важливу віху в стратегічному партнерстві між Україною та США, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", — написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі X.

Він зазначив, що поінформував віцепрезидентку Європейської комісії Каю Каллас про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною. Крім того, сторони обговорили кроки напередодні важливих міжнародних подій.

"Ми обговорили нещодавні дипломатичні зусилля та наступні кроки для досягнення справедливого та міцного миру. Ми також обмінялися оновленою інформацією щодо підготовки до візиту міністрів закордонних справ ЄС до України 9 травня. Вдячний ЄС за його солідарність та непохитну підтримку", — зауважив очільник дипломатичного відомства.

Скриншот повідомлення Сибіги/X

Раніше ми інформували, що міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Згодом премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розкрив подробиці щодо угоди про надра зі США.