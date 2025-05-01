Угода про надра — Шмигаль пояснив, що зберігає Україна

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розкрив нові подробиці щодо угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, країна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами.

Про це Денис Шмигаль розповів в ефірі "Ми Україна" у четвер, 1 травня.

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Угода про надра

Шмигаль зауважив, що природні ресурси, надра та інфраструктура не є умовою угоди зі Штатами. За його словами, Україна здійснює внесок лише з нових ліцензій.

"З нової ренти, на корисні копалини — це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди", — пояснив голова Уряду.

Нагадаємо, міністр України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент підписали угоду про надра.

Згодом лідер Штатів Дональд Трамп повідомив, що його країна може отримати понад 350 млрд доларів внаслідок угоди.