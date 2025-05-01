Соглашение о недрах — Шмыгаль объяснил, что сохраняет Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл новые подробности о соглашении о недрах с Соединенными Штатами Америки. По его словам, страна сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Мы Украина" в четверг, 1 мая.

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Соглашение о недрах

Шмыгаль отметил, что природные ресурсы, недра и инфраструктура не являются условием соглашения со Штатами. По его словам, Украина осуществляет взнос только с новых лицензий.

"С новой ренты, на полезные ископаемые — это будет 50% в этот фонд деньгами. Соответственно никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения", — объяснил глава правительства.

Напомним, министр Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент подписали соглашение о недрах.

Впоследствии лидер Штатов Дональд Трамп сообщил, что его страна может получить более 350 млрд долларов в результате соглашения.