Сибига прокомментировал соглашение о полезных ископаемых с США

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД/Telegram

В четверг, 1 мая, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал соглашение о полезных ископаемых, подписанное с Соединенными Штатами, как "важную веху" в отношениях с Вашингтоном. В частности, он обсудил соглашение с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас.

Об этом информирует Reuters.

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Отмечается, что соглашение, которое было подписано 30 апреля в Вашингтоне, предоставит США преимущественный доступ к новым украинским лицензиям на добычу полезных ископаемых и будет финансировать инвестиции в восстановление Украины.

"Это знаменует собой важную веху в стратегическом партнерстве между Украиной и США, направленном на укрепление экономики и безопасности Украины", — написал Сибига на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что проинформировал вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда реконструкции между США и Украиной. Кроме того, стороны обсудили шаги накануне важных международных событий.

"Мы обсудили недавние дипломатические усилия и следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира. Мы также обменялись обновленной информацией о подготовке к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая. Благодарен ЕС за его солидарность и непоколебимую поддержку", — отметил глава дипломатического ведомства.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Ранее мы информировали, что министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл подробности о соглашении о недрах с США.