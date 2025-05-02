Добыча ископаемых. Фото иллюстративное: Pexels

Украина продолжает активную гармонизацию своего законодательства с европейскими нормами в экологической сфере и в сфере пользования недрами. Также проходит подготовка к содобыче полезных ископаемых.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в эфире программы Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина готовит почву для стратегической добычи по стандартам ЕС

По его словам, Киев рассматривает возможность использования американских технологий и опыта, что позволит сделать процесс добычи стратегического сырья эффективным и безопасным.

"Это важно понимать — мы постепенно становимся членом Европейского Союза, поэтому и правила у нас должны быть такими же, как в европейской экономике", — подчеркнул Наливайченко.

Парламентарий также обратил внимание на преимущества Инвестфонда восстановления, который предусматривает финансирование добычи, внедрение новых технологий, а также привлечение опыта США и других стран в сфере разработки и использования полезных ископаемых.

Добавим, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Кроме того, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.