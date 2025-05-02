Украина адаптирует законодательство по недрам до норм ЕС — нардеп
Украина продолжает активную гармонизацию своего законодательства с европейскими нормами в экологической сфере и в сфере пользования недрами. Также проходит подготовка к содобыче полезных ископаемых.
Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в эфире программы Вечір.LIVE.
Украина готовит почву для стратегической добычи по стандартам ЕС
По его словам, Киев рассматривает возможность использования американских технологий и опыта, что позволит сделать процесс добычи стратегического сырья эффективным и безопасным.
"Это важно понимать — мы постепенно становимся членом Европейского Союза, поэтому и правила у нас должны быть такими же, как в европейской экономике", — подчеркнул Наливайченко.
Парламентарий также обратил внимание на преимущества Инвестфонда восстановления, который предусматривает финансирование добычи, внедрение новых технологий, а также привлечение опыта США и других стран в сфере разработки и использования полезных ископаемых.
Добавим, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Кроме того, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.
Читайте Новини.LIVE!