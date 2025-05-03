Чиновники не зря скрывают текст дополнительных документов соглашения об ископаемых от депутатов, считает нардеп Железняк

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters

Оказывается, текст второго варианта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США видел узкий круг чиновников. Назвать заключенное соглашение "зрадой" нельзя, однако оно не такое уж и "розовое", как заявляет президент Владимир Зеленский и другие чиновники.

Об этом в эфире День.LIVE заявил депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, соглашение не такое замечательное, как его подают. Первый вариант соглашения, которое получила Украина, был просто ужасным. И именно Железняк слил его в сеть, чтобы поднялся скандал и документ пришлось переписывать.

Депутат утверждает, что текст действительно стал лучше, хотя далек от идеала. Там действительно есть так называемое правило "первой ночи" и это вполне бизнесовая терминология, заявил Железняк.

"В соглашении немножко другая формулировка, но плюс-минус она есть. Относительно продажи и участия в инвестиционных проектах — это есть в общем соглашении", — отметил Железняк.

Железняк обратил внимание на три основных аспекта: приложения к соглашению не требуют ратификации, а еще почти никто не видел так называемый драфт кроме небольшого количества чиновников.

"Так случилось, что я тоже видел драфт. Я не хочу сейчас наводить ужас, ведь драфт может измениться. Но имеющийся драфт не то, что "супер-супер" плохой, как был. Однако я понимаю, почему наши чиновники сейчас прячут его от депутатов",— завил Железняк.

Ранее сообщалось, что в Москве растет беспокойство, что Россия может потерять свое преимущество в переговорах с США по войне в Украине после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение об ископаемых.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает активную гармонизацию своего законодательства с европейскими нормами в экологической сфере и в сфере пользования недрами. Также проходит подготовка к содобыче полезных ископаемых.