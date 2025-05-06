Соглашение о недрах — как будут добывать месторождения в оккупации

Добыча полезных ископаемых. Фото: Суспільне

Соглашение о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном будет действовать в пределах международно признанных границ Украины. Добывать месторождения под пулями никто не будет.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

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Где будет действовать соглашение о недрах

Камельчук отметил, что мир признал границы Украины 1991 года, когда наша страна получила независимость. Поэтому, соглашение о недрах будет действовать именно в этих пределах. Однако это не означает, что кто-то завтра пойдет добывать ископаемые в Донецк или Крым, которые сейчас временно оккупированы российскими войсками.

"Конечно, никто не будет завтра идти под пули, если там еще не прекратилось стрелять, или заминированные поля и начинать разрабатывать месторождения. Сначала поработаем над тем, чтобы их освободить", — пояснил депутат.

Также, по словам политика, в соглашении нет ни одного пункта о дипломатическом возвращении территорий.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что соглашение о недрах выгодно обеим сторонам. Это даст возможность Украине защищать будущие инвестиции США.

В то же время нардеп Ярослав Железняк говорит, что соглашение о полезных ископаемых видел узкий круг чиновников и оно не такое уж "розовое", как говорят.