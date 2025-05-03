Зеленський відповів, чому угода вигідна як США, так і Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 3 травня, під час пресконференції заявив, що угода зі США про корисні копалини вигідна обом сторонам. Водночас Україна розраховує на отримання необхідної кількості систем ППО.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Угода про копалини зі США

На думку президента, угода вигідна для обох сторін та він сподівається, що завдяки цьому Україна зможе отримати необхідну кількість ППО.

"Я сказав (на перемовинах з Трампом. — Ред.), що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована", — сказав він.

Зеленський вважає, що Інвестиційний фонд відбудови, який передбачений угодою зі США про копалини, дасть можливість Україні захищати майбутні інвестиції США "і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції".

"Захищати, зокрема, ППО нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому сказав про кількість — він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безплатні речі", — зазначив він.

Президент додав, що хотів би мати можливість, аби Україна могла купувати американську зброю. Водночас угода є історичним моментом, оскільки США можуть вперше вийти на український ринок.

Чим це вигідно для України

Зеленський пояснив, що угода передбачає реінвестування, тобто гроші не виходять з України.

"Тільки якщо сторони потім, в майбутньому, домовляться, що через 20 років фонд все нормально, будується, видобуток, не сировину продають, а багато всього. Є доходи і всі хочуть. Наприклад, Україна хоче витратити свої гроші на щось, на інфраструктуру, тоді якщо Україна витаскує гроші якісь, то і американці будуть витягувати. Я вважаю, що це нормально", — сказав він.

Вигода для США

Також видобуті копалини будуть продаватися в США без мита. Водночас це дає можливість Україні не лише продавати кудись, а вкладати всередині країни.

Угода в безпековому плані важлива тим, що частина обговорюваних копалин розташована біля Покровська Донецької області. За словами Зеленського, це "серйозна гарантія", що Росія не чіпатиме Україну.

Наглядова рада

Зеленський здивований тим, що наглядова рада, яка здійснюватиме управління й обиратиме керівника фонду, буде комплектуватися представниками обох країн порівну — три на три.

"Знаю, що депутати обговорювали це питання — як нам все це контролювати і я дуже здивований перебігом цих дебатів, тому що у нас в багатьох державних українських компаніях, так було зроблено ще до мене, — більшість іноземців. Але ні в кого не виникає питань. Тут три на три і одразу виникло запитання як вони будуть керувати. Я думаю, так само, тільки нам буде трішки легше", — сказав він.

На думку президента, американські бізнесмени бачитимуть в Україні реальний великий простір для інвестування, тому "найголовніший крок зроблено".

Зеленський додав, що таким чином Україна нічого не втратить і США також. Питання лише в тому, скільки американці захочуть інвестувати сюди.

Раніше Зеленський висловив сподівання на ратифікацію Верховною Радою угоди зі США про корисні копалини.

А Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яким чином відбуватиметься управління Інвестиційним фондом відбудови.