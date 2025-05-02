Як відбуватиметься керування Інвестиційним фондом відбудови — роз'яснення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

Очільник уряду Денис Шмигаль пояснив, як відбуватиметься керування Інвестиційним фондом відбудови, створення якого передбачено угодою про надра між Україною та США. За словами прем'єра, Фондом керуватиме рада, де буде по троє представників від обох сторін.

Про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, у п'ятницю, 2 травня.

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Голова уряду зазначив, що Фондом на рівних умовах управлятимуть Україна та США. За його словами, жодна сторона не матиме в ньому переваги, а всі рішення прийматимуться спільно.

"Управління фондом буде здійснюватися на рівноправних засадах, 50/50, тобто буде створена відповідна рада, до якої увійдуть три і три представники — від України та від Сполучених Штатів. Фонд буде інвестувати у видобуток корисних копалин, у переробку, у розвиток виробництва і може інвестувати також в інфраструктуру", — пояснив Шмигаль.

Він підкреслив, що вся власність на корисні копалини, на всю інфраструктуру залишається за Україною: "Це наше суверенне право".

За його словами, Штати гарантують звільнення Фонду від податків і зарахування майбутньої військової допомоги Україні як капіталу до цього Фонду.

Скриншот повідомлення Шмигаля/Telegram

Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписали угоду про надра.

Згодом у Білому домі оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами.