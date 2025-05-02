Как будет происходить управление Инвестиционным фондом восстановления - разъяснение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, как будет происходить управление Инвестиционным фондом восстановления, создание которого предусмотрено соглашением о недрах между Украиной и США. По словам премьера, Фондом будет руководить совет, где будет по три представителя от обеих сторон.

Об этом премьер-министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, в пятницу, 2 мая.

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Глава правительства отметил, что Фондом на равных условиях будут управлять Украина и США. По его словам, ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества, а все решения будут приниматься совместно.

"Управление фондом будет осуществляться на равноправных началах, 50/50, то есть будет создан соответствующий совет, в который войдут три и три представителя — от Украины и от Соединенных Штатов. Фонд будет инвестировать в добычу полезных ископаемых, в переработку, в развитие производства и может инвестировать также в инфраструктуру", — объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вся собственность на полезные ископаемые, на всю инфраструктуру остается за Украиной: "Это наше суверенное право".

По его словам, Штаты гарантируют освобождение Фонда от налогов и зачисление будущей военной помощи Украине как капитала в этот Фонд.

Скриншот сообщения Шмыгаля/Telegram

Напомним, что 30 апреля 2025 года министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом подписали соглашение о недрах.

Впоследствии в Белом доме обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.