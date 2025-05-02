Коли ратифікують угоду про копалини — Гончаренко назвав дату

Нардеп назвав дату, коли можуть ратифікувати угоду про надра
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, коли можуть ратифікувати угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Її підписали 1 травня.
Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у пʼятницю, 2 травня.
Ратифікація угоди про копалини
За словами Гончаренка, угоду планують ратифікувати 8 травня.
"На 8 травня планують скликати позачергове засідання Верховної Ради та ратифікувати Угоду по копалинам з США", — розповів нардеп.
Відомо, що документ окреслює ключові політичні засади співпраці між двома країнами у сфері розвідки надр, торгівлі корисними копалинами та надання допомоги, зокрема й військової. Повний текст оприлюднили 1 травня.
Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко пояснив вигоду угоди про надра для Штатів та України.
Раніше міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що саме Україна буде визначати, де буде видобуток копалин.
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