Коли ратифікують угоду про копалини — Гончаренко назвав дату

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, коли можуть ратифікувати угоду про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Її підписали 1 травня.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у пʼятницю, 2 травня.

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За словами Гончаренка, угоду планують ратифікувати 8 травня.

"На 8 травня планують скликати позачергове засідання Верховної Ради та ратифікувати Угоду по копалинам з США", — розповів нардеп.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Відомо, що документ окреслює ключові політичні засади співпраці між двома країнами у сфері розвідки надр, торгівлі корисними копалинами та надання допомоги, зокрема й військової. Повний текст оприлюднили 1 травня.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко пояснив вигоду угоди про надра для Штатів та України.

Раніше міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що саме Україна буде визначати, де буде видобуток копалин.