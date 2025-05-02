Угода про корисні копалини — Крейденко пояснив суть домовленостей

Видобуток копалин в кар'єрі. Фото ілюстративне: Pexels

Українські надра за Конституцією належать громадянам України, і саме на цьому принципі побудована рамкова угода зі США. За словами нардепа Володимира Крейденко, домовленість не передбачає боргових зобов'язань, а реалізація проєктів має відбуватися на рівноправних умовах із залученням американських технологій і досвіду, якого в Україні, на жаль, немає.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Володимир Крейденко.

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У чому суть угоди про корисні копалини

Володимир Крейденко підкреслив, що нинішню угоду не варто вважати "подарунком": її вдалося досягти завдяки зусиллям президента, перемовної групи та підтримці української діаспори в США. Він акцентував, що ключова мета співпраці – не просто видобуток корисних копалин, а запуск повного виробничого циклу з їх переробки в Україні, що дозволить створити нові підприємства і робочі місця.

"Ми не просто транзитна країна, ми можемо добувати ці копалини, ми можемо їх переробляти. І ця переробка має бути з американцями максимально ефективна — і до кінцевого виробництва, вона має бути продуктом. Не просто, що ми дістали з-під землі якісь копалини і продали їх, а далі вже вони перероблюються і так далі", — повідомив Крейденко.

Він також зазначив, що за три десятиліття в Україні майже не було збудовано підприємств, які могли б ефективно освоювати власні надра. Тому, за його словами, співпраця зі США є критично важливою: Україна має кадри, готові працювати, але не має необхідних технологій і досвіду для самостійного запуску галузі.

"Можливо, це якраз і створить додаткові цикли, якісь там будуть підприємства, які будуть доводити це до продукта, який ми вже будемо продавати назовні. І цей продукт буде в рази дорожчий, ніж просто копалини. Тому зрозуміло, що без США ми не зможемо. У нас немає цих технологій, у нас немає цих знань, у нас є люди, які готові впроваджувати і реалізовувати ці програми разом зі Сполученими Штатами. Але тут ми бачимо, що один без одного ми не можемо існувати", — прокоментував нардеп.

Окремо Крейденко прокоментував заяви адміністрації Дональда Трампа, назвавши їх чітким сигналом для Росії. На його думку, Росія намагалася використати дезінформацію, щоб зірвати підписання угоди та посіяти недовіру між Києвом і Вашингтоном.

"Треба припиняти війну і ніхто Україну не залишить без уваги і без підтримки. Хоча росіяни розігрували карти, щоб припинилася допомога Сполучених Штатів, що Україна не підписує угоди про надра, не може досягти, незручний президент, давайте проводити на сьогодні вибори під час дій воєнного стану і так далі. Вони маніпулювали тим і хотіли просто посіяти якісь конфлікти між адміністрацією президента Трампа і нашим президентом", — пояснив Володимир Крейденко.

Нагадаємо, у Білому домі опублікували дані з ключовими положеннями угоди про корисні копалини, яку підписали міністри фінансів України та США 1 травня.

Також стало відомо, коли запрацює фонд та почне приносити прибутки від угоди.