Соглашение о полезных ископаемых — Крейденко объяснил суть договоренностей

Добыча ископаемых в карьере. Фото иллюстративное: Pexels

Украинские недра по Конституции принадлежат гражданам Украины, и именно на этом принципе построено рамочное соглашение с США. По словам нардепа Владимира Крейденко, договоренность не предусматривает долговых обязательств, а реализация проектов должна происходить на равноправных условиях с привлечением американских технологий и опыта, которого в Украине, к сожалению, нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Владимир Крейденко.

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Владимир Крейденко подчеркнул, что нынешнее соглашение не стоит считать "подарком": его удалось достичь благодаря усилиям президента, переговорной группы и поддержке украинской диаспоры в США. Он акцентировал, что ключевая цель сотрудничества — не просто добыча полезных ископаемых, а запуск полного производственного цикла по их переработке в Украине, что позволит создать новые предприятия и рабочие места.

"Мы не просто транзитная страна, мы можем добывать эти ископаемые, мы можем их перерабатывать. И эта переработка должна быть с американцами максимально эффективна вплоть до конечного производства, она должна быть продуктом. Не просто, что мы достали из-под земли какие-то ископаемые и продали их, а дальше уже они перерабатываются и так далее", — сообщил Крейденко.

Он также отметил, что за три десятилетия в Украине почти не было построено предприятий, которые могли бы эффективно осваивать собственные недра. Поэтому, по его словам, сотрудничество с США является критически важным: Украина имеет кадры, готовые работать, но не имеет необходимых технологий и опыта для самостоятельного запуска отрасли.

"Возможно, это как раз и создаст дополнительные циклы, какие-то там будут предприятия, которые будут доводить это до продукта, который мы уже будем продавать наружу. И этот продукт будет в разы дороже, чем просто ископаемые. Поэтому понятно, что без США мы не сможем. У нас нет этих технологий, у нас нет этих знаний, у нас есть люди, которые готовы внедрять и реализовывать эти программы вместе с Соединенными Штатами. Но здесь мы видим, что друг без друга мы не можем существовать", — прокомментировал нардеп.

Отдельно Крейденко прокомментировал заявления администрации Дональда Трампа, назвав их четким сигналом для России. По его мнению, Россия пыталась использовать дезинформацию, чтобы сорвать подписание соглашения и посеять недоверие между Киевом и Вашингтоном.

"Надо прекращать войну и никто Украину не оставит без внимания и без поддержки. Хотя россияне разыгрывали карты, чтобы прекратилась помощь Соединенных Штатов, что Украина не подписывает соглашения о недрах, не может достичь, неудобный президент, давайте проводить на сегодня выборы во время действий военного положения и так далее. Они манипулировали этим и хотели просто посеять какие-то конфликты между администрацией президента Трампа и нашим президентом", — пояснил Владимир Крейденко.

Напомним, в Белом доме опубликовали данные с ключевыми положениями соглашения о полезных ископаемых, которое подписали министры финансов Украины и США 1 мая.

Также стало известно, когда заработает фонд и начнет приносить доходы от сделки.