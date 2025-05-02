Експерти сумніваються, що США та Україна швидко зможуть отримати прибуток від корисних копалин

Видобуток корисних копалин. Ілюстративне фото: Reuters

Фінансова вигода від угоди щодо корисних копалин між Україною та США, ймовірно, буде отримана після десятиліття або й довше. Інвестори можуть стикнутись з багатьма перешкодами для запуску нових шахт у країні, що постраждала від війни.

Про це в аналітичному матеріалі пише Reuters.

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В чому проблеми отримання прибутків від угоди

У якості аргументів агенція наводить приклад Канади та Австралії, де попри розвинений рівень техніки подібні плани як раз і займають від 10 до 20 років. Крім того, Reuters опитала експертів гірничодобувної галузі й ті кажуть, що про більшість родовищ корисних копалин в Україні недостатньо даних, щоб підтвердити їхню економічну життєздатність.

Інвестори також можуть уникати вкладання грошей у країну, де така інфраструктура, як енергетика та транспорт, була зруйнована трирічним повномасштабним вторгненням Росії, а майбутня безпека не гарантована.

"Якщо хтось раптом подумав, що всі ці корисні копалини "поллються" з України, то це просто сон. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестування грошей туди, коли є варіанти інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни", — сказав агенції Адам Вебб, керівник відділу корисних копалин консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Reuters нагадує, що США не виробляють значної кількості рідкісноземельних елементів і посилили торгівельну війну з Китаєм, провідним світовим постачальником таких елементів. І хоча Україна може стати спасінням в цьому аспекті для США, проте все станеться не так швидко.

"Перехід від відкритого ресурсу до економічно вигідного резерву вимагає значного часу та інвестицій, і обидва аспекти були обмежені не лише з початку війни, а й навіть до неї", — сказав журналістам Вілліс Томас з консалтингової компанії CRU.

Також у статті Reuters наголошується, що у тексті угоди детально описано 55 корисних копалин, а також нафта, природний газ та інші вуглеводні. Згідно з українськими даними, країна має родовища 22 з 34 корисних копалин, визначених Європейським Союзом як критично важливі, включаючи рідкісноземельні елементи, літій та нікель.

Нагадаємо, що у США була підписана угода про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом. Підписи поставили міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом.

Своєю чергою, вже з'явились перші коментарі з боку депутатів щодо цієї угоди. Нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди й назвав переваги.