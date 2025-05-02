Эксперты сомневаются, что США и Украина быстро смогут получить прибыль от полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters

Финансовая выгода от соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США, вероятно, будет получена спустя десятилетие или даже дольше. Инвесторы могут столкнуться со многими препятствиями для запуска новых шахт в стране, пострадавшей от войны.

Об этом в аналитическом материале пишет Reuters.

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В качестве аргументов агентство приводит пример Канады и Австралии, где несмотря на развитый уровень техники подобные планы как раз и занимают от 10 до 20 лет. Кроме того, Reuters опросила экспертов горнодобывающей отрасли и те говорят, что о большинстве месторождений полезных ископаемых в Украине недостаточно данных, чтобы подтвердить их экономическую жизнеспособность.

Инвесторы также могут избегать вложения денег в страну, где такая инфраструктура, как энергетика и транспорт, была разрушена трехлетним полномасштабным вторжением России, а будущая безопасность не гарантирована.

"Если кто-то вдруг подумал, что все эти полезные ископаемые "польются" из Украины, то это просто сон. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестирование денег туда, когда есть варианты инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны", — сказал агентству Адам Уэбб, руководитель отдела полезных ископаемых консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Reuters напоминает, что США не производят значительного количества редкоземельных элементов и усилили торговую войну с Китаем, ведущим мировым поставщиком таких элементов. И хотя Украина может стать спасением в этом аспекте для США, однако все произойдет не так быстро.

"Переход от открытого ресурса к экономически выгодному резерву требует значительного времени и инвестиций, и оба аспекта были ограничены не только с начала войны, но даже до нее", — сказал журналистам Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU.

Также в статье Reuters отмечается, что в тексте соглашения подробно описано 55 полезных ископаемых, а также нефть, природный газ и другие углеводороды. Согласно украинским данным, страна имеет месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, определенных Европейским Союзом как критически важные, включая редкоземельные элементы, литий и никель.

Напомним, что в США было подписано соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом. Подписи поставили министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом.

В свою очередь, уже появились первые комментарии со стороны депутатов относительно этого соглашения. Нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения и назвал преимущества.