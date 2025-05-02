Українсько-американський інвестиційний фонд може почати свою роботу після ратифікації угоди у Верховній Раді, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко. Фото: Мінекономіки

Українсько-американський інвестиційний фонд може розпочати свою роботу дуже швидко. Проте, спочатку треба ратифікувати угоду про копалини між Україною та США у Верховній Раді.

Про таку заяву міністерки економіки Юлії Свириденко повідомляє Суспільне.

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Юлія Свериденко наголосила на прагненні уряду до якнайшвидшого запуску фонду, однак точні терміни залишаються невизначеними. Проте вона зазначила, що процес займе місяці, а не роки, і підкреслила важливість завершення всіх технічних питань, пов'язаних з фінансуванням.

"Наше завдання — зробити це якомога швидше, але зараз дуже важко це передбачити. Я думаю, що це займе місяці, однозначно не роки. Ми говоримо про місяці. І, звичайно, ми хочемо завершити всі інші технічні питання, пов'язані з коштами", — сказала Свириденко.

Коли Верховна Рада ратифікує угоду

Водночас нардеп Железняка заявив, що Верховна Рада може ратифікувати цю угоду вже на пленарних засіданнях 13-15 травня. Після цього будуть укладені дві додаткові міждержавні угоди: щодо створення фонду та технічних деталей його функціонування.

Раніше повідомлялось, що західні експерти сумніваються у швидкому отриманні прибутку обох країн від цієї угоди. На їхню думку, для отримання прибутків знадобиться щонайменше 10 років.

Тим часом нардепка Вікторія Гриб повідомила, що угода між Україною та США не завадить вступу України до ЄС. Цей пункт чітко прописаний в угоді.