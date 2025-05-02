Украинско-американский инвестиционный фонд может начать свою работу после ратификации соглашения в Верховной Раде, отметила министр экономики Юлия Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: Минэкономики

Украинско-американский инвестиционный фонд может начать свою работу очень быстро. Однако, сначала надо ратифицировать соглашение об ископаемых между Украиной и США в Верховной Раде.

О таком заявлении министра экономики Юлии Свириденко сообщает Суспільне.

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Когда начнет работать инвестиционный фонд

Юлия Свериденко отметила стремление правительства к скорейшему запуску фонда, однако точные сроки остаются неопределенными. Однако она отметила, что процесс займет месяцы, а не годы, и подчеркнула важность завершения всех технических вопросов, связанных с финансированием.

"Наша задача - сделать это как можно скорее, но сейчас очень трудно это предсказать. Я думаю, что это займет месяцы, однозначно не годы. Мы говорим о месяцах. И, конечно, мы хотим завершить все другие технические вопросы, связанные со средствами", — сказала Свириденко.

Когда Верховная Рада ратифицирует соглашение

В то же время нардеп Железняка заявил, что Верховная Рада может ратифицировать это соглашение уже на пленарных заседаниях 13-15 мая. После этого будут заключены два дополнительных межгосударственных соглашения: о создании фонда и технических деталей его функционирования.

Ранее сообщалось, что западные эксперты сомневаются в быстром получении прибыли обеих стран от этого соглашения. По их мнению, для получения прибыли понадобится не менее 10 лет.

Между тем нардеп Виктория Гриб сообщила, что соглашение между Украиной и США не помешает вступлению Украины в ЕС. Этот пункт четко прописан в соглашении.