В угоді чітко прописано, що ніщо не заважає вступу України до ЄС, заявила нардепка Вікторія Гриб

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Reuters

Підписання угоди про видобуток корисних копалин у багатьох викликає питання: чи не завадить ця угода вступу України в ЄС. Можливо, деякі елементи угоди, наприклад, про вступ до союзів з іншими країнами, можуть стати на перепоні, але у Верховній Раді відкидають таку проблему.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Вікторія Гриб.

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Вікторія Гриб наголосила, що ця угода жодним чином не завадить вступити Україні в Євросоюз — це в ній чітко прописано. Це був один із важливих моментів, який пропрацьовували під час підготовки угоди.

"Я, до речі, дуже тішуся з того факту, що це прописано конкретно. Тому що в нас були деякі питання з того приводу і на багатьох ефірах я якраз про це і говорила. Так само як і мої колеги", — заявила Вікторія Гриб.

Вона зазначила, що саме через те, що депутати постійно порушували питання суперечливості вступу України до ЄС через підписання угоди в ній прописано, що це жодним чином не має заважати євроінтеграції України й подальшому вступу до ЄС.

Нагадаємо, що у США була підписана угода про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом. Підписи поставили міністерка економіки України Юлія Свириденко разом з міністром фінансів США Скоттом Бессантом.

Також повідомлялось, що фінансова вигода від угоди щодо корисних копалин, ймовірно, буде отримана після десятиліття або й довше. Інвестори можуть стикнутись з багатьма перешкодами для запуску нових шахт у країні, що постраждала від війни.