В соглашении четко прописано, что ничто не мешает вступлению Украины в ЕС, заявила нардеп Виктория Гриб

Флаги ЕС и Украины. Иллюстративное фото: Reuters

Подписание соглашения о добыче полезных ископаемых у многих вызывает вопрос: не помешает ли это соглашение вступлению Украины в ЕС. Возможно, некоторые элементы соглашения, например, о вступлении в союзы с другими странами, могут стать преградой, но в Верховной Раде отбрасывают такую проблему.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардеп Виктория Гриб.

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Виктория Гриб отметила, что это соглашение никоим образом не помешает вступить Украине в Евросоюз — это в нем четко прописано. Это был один из важных моментов, который прорабатывали при подготовке соглашения.

"Я, кстати, очень радуюсь тому факту, что это прописано конкретно. Потому что у нас были некоторые вопросы по этому поводу, и на многих эфирах я как раз об этом и говорила. Так же как и мои коллеги", — заявила Виктория Гриб.

Она отметила, что именно из-за того, что депутаты постоянно поднимали вопрос противоречивости вступления Украины в ЕС из-за подписания соглашения, в нем прописано, что это никоим образом не должно мешать евроинтеграции Украины и дальнейшему вступлению в ЕС.

Напомним, что в США было подписано соглашение о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом. Подписи поставили министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом.

Также сообщалось, что финансовая выгода от сделки по полезным ископаемым, вероятно, будет получена после десятилетия или дольше. Инвесторы могут столкнуться со многими препятствиями для запуска новых шахт в стране, пострадавшей от войны.