Когда ратифицируют соглашение об ископаемых — Гончаренко назвал дату

Нардеп назвал дату, когда могут ратифицировать соглашение с США
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, когда могут ратифицировать соглашение об ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Его подписали 1 мая.
Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в пятницу, 2 мая.
Ратификация соглашения об ископаемых
По словам Гончаренко, соглашение планируют ратифицировать 8 мая.
"На 8 мая планируют созвать внеочередное заседание Верховной Рады и ратифицировать Соглашение по ископаемым с США", — рассказал нардеп.
Известно, что документ определяет ключевые политические основы сотрудничества между двумя странами в сфере разведки недр, торговли полезными ископаемыми и оказания помощи, в том числе и военной. Полный текст обнародовали 1 мая.
Напомним, народный депутат Владимир Крейденко объяснил выгоду соглашения о недрах для Штатов и Украины.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко отметила, что именно Украина будет определять, где будет добыча ископаемых.
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