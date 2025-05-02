Когда ратифицируют соглашение об ископаемых — Гончаренко назвал дату

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, когда могут ратифицировать соглашение об ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Его подписали 1 мая.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в пятницу, 2 мая.

Реклама

Читайте также:

Ратификация соглашения об ископаемых

По словам Гончаренко, соглашение планируют ратифицировать 8 мая.

"На 8 мая планируют созвать внеочередное заседание Верховной Рады и ратифицировать Соглашение по ископаемым с США", — рассказал нардеп.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Известно, что документ определяет ключевые политические основы сотрудничества между двумя странами в сфере разведки недр, торговли полезными ископаемыми и оказания помощи, в том числе и военной. Полный текст обнародовали 1 мая.

Напомним, народный депутат Владимир Крейденко объяснил выгоду соглашения о недрах для Штатов и Украины.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко отметила, что именно Украина будет определять, где будет добыча ископаемых.