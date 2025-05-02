Угода про надра між Україною та США — Свириденко повідомила деталі

Угода про надра зі США — Свириденко розкрила умови для України
Міністр економіки Юлія Свириденко розповіла деталі угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. За її словами, умови вигідні для обох держав.
Про це Юлія Свириденко повідомила в ефірі телемарафону
Угода про надра між Україною та США
Свириденко зазначила, що саме Україна буде визначати, де буде тривати видобуток корисних копалин. Відомо, що надра залишатимуться у власності нашої держави.
Угода не передбачає втручання у процедури приватизації чи управління державними підприємствами.
Внаслідок підписання документа буде створений спеціальний фонд 50/50 між Україною та США.
"Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями", — зазначила Свириденко.
Значущим аспектом угоди є відсутність будь-яких боргових зобов’язань України перед США.
Документ спрямований на розвиток економічного потенціалу обох держав.
Нагадаємо, Свириденко зазначила, що наразі точно невідомо, коли запрацює інвестиційний фонд. Однак процес займе місяці, а не роки.
Раніше у Білому домі повідомили ключові положення документа. Там назвали угоду історичною.
Читайте Новини.LIVE!