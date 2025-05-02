Угода про надра між Україною та США — Свириденко повідомила деталі

Міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: me.gov.ua

Міністр економіки Юлія Свириденко розповіла деталі угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. За її словами, умови вигідні для обох держав.

Про це Юлія Свириденко повідомила в ефірі телемарафону

Реклама

Читайте також:

Угода про надра між Україною та США

Свириденко зазначила, що саме Україна буде визначати, де буде тривати видобуток корисних копалин. Відомо, що надра залишатимуться у власності нашої держави.

Угода не передбачає втручання у процедури приватизації чи управління державними підприємствами.

Внаслідок підписання документа буде створений спеціальний фонд 50/50 між Україною та США.

"Саме українська держава визначає, де і що видобувати. І надра залишаться в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це, звичайно, що наша національна власність захищена. Угода не передбачає змін процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями", — зазначила Свириденко.

Значущим аспектом угоди є відсутність будь-яких боргових зобов’язань України перед США.

Документ спрямований на розвиток економічного потенціалу обох держав.

Нагадаємо, Свириденко зазначила, що наразі точно невідомо, коли запрацює інвестиційний фонд. Однак процес займе місяці, а не роки.

Раніше у Білому домі повідомили ключові положення документа. Там назвали угоду історичною.