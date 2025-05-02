Соглашение о недрах между Украиной и США — Свириденко сообщила детали

Соглашение о недрах — Свириденко раскрыла условия для Украины
Министр экономики Юлия Свириденко рассказала детали соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки. По ее словам, условия выгодны для обоих государств.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в эфире телемарафона
Соглашение о недрах между Украиной и США
Свириденко отметила, что именно Украина будет определять, где будет добыча полезных ископаемых. Известно, что недра будут оставаться в собственности нашего государства.
Соглашение не предусматривает вмешательства в процедуры приватизации или управления государственными предприятиями.
В результате подписания документа будет создан специальный фонд 50/50 между Украиной и США.
"Именно украинское государство определяет, где и что добывать. И недра останутся в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Второе, это, конечно, что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений процесса приватизации, изменений в управлении государственными компаниями", — отметила Свириденко.
Значимым аспектом соглашения является отсутствие каких-либо долговых обязательств Украины перед США.
Документ направлен на развитие экономического потенциала обоих государств.
Напомним, Свириденко отметила, что пока точно неизвестно, когда заработает инвестиционный фонд. Однако процесс займет месяцы, а не годы.
Ранее в Белом доме сообщили ключевые положения документа. Там назвали соглашение историческим.
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