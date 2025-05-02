У Білому домі назвали угоду про копалини історичною

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США є історичною подією між двома країнами. Це забезпечить суверенітет та процвітання України, а також є сигналом для РФ.

Повідомлення з таким трактуванням оприлюднено на сайті Білого дому.

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Чим ця угода вигідна Україні

В заяві Білого дому стверджується, що підписана угода є ключовим елементом для забезпечення довгострокового економічного успіху України після руйнівних наслідків російської агресії.

"Це партнерство надсилає Росії сильне послання — США зацікавлені та готові підтримувати довгостроковий успіх України. Жодній державі, компанії або особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від відбудови України, включно з участю в проєктах, що підтримуються ресурсами фонду", — наголосили у Вашингтоні.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, ця угода базується на принципах рівноправного партнерства між двома країнами, що принесе користь як Україні, так і США.

Основні умови угоди за інформацією Білого дому:

створення фонду, до якого надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів із видобутку природних ресурсів в Україні;

інвестування коштів фонду у нові проєкти в Україні з метою забезпечення довгострокового прибутку як для американського, так і українського народу;

швидке спрямування ресурсів фонду на економічне зростання, створення робочих місць та інші пріоритетні напрямки розвитку України;

опосередковане зміцнення приватного сектору та створення міцнішої та довговічнішої інфраструктури для забезпечення довгострокового успіху України.

Управління партнерством здійснюватиме рада директорів з рівним представництвом українських та американських членів, які спільно прийматимуть рішення щодо розподілу ресурсів фонду.

Угода передбачає найвищий рівень прозорості та підзвітності, що дозволить народам України та США отримати максимальну користь від процесу відновлення.

Раніше повідомлялось, що українсько-американський інвестиційний фонд може розпочати свою роботу дуже швидко після ратифікації у Верховній Раді. Ратифікувати угоду можуть вже у травні.

Тим часом нардепка Вікторія Гриб повідомила, що угода між Україною та США не завадить вступу України до ЄС. Цей пункт чітко прописаний в угоді.