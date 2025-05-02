Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США является историческим событием между двумя странами. Это обеспечит суверенитет и процветание Украины, а также является сигналом для РФ.

Сообщение с такой трактовкой обнародовано на сайте Белого дома.

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Чем это соглашение выгодно Украине

В заявлении Белого дома утверждается, что подписанное соглашение является ключевым элементом для обеспечения долгосрочного экономического успеха Украины после разрушительных последствий российской агрессии.

"Это партнерство посылает России сильное послание - США заинтересованы и готовы поддерживать долгосрочный успех Украины. Ни одному государству, компании или лицу, которое финансировало или поставляло российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда", — отметили в Вашингтоне.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, это соглашение базируется на принципах равноправного партнерства между двумя странами, что принесет пользу как Украине, так и США.

Основные условия соглашения по информации Белого дома:

создание фонда, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;

инвестирование средств фонда в новые проекты в Украине с целью обеспечения долгосрочной прибыли как для американского, так и украинского народа;

быстрое направление ресурсов фонда на экономический рост, создание рабочих мест и другие приоритетные направления развития Украины;

опосредованное укрепление частного сектора и создание более прочной и долговечной инфраструктуры для обеспечения долгосрочного успеха Украины.

Управление партнерством будет осуществлять совет директоров с равным представительством украинских и американских членов, которые совместно будут принимать решения о распределении ресурсов фонда.

Соглашение предусматривает высокий уровень прозрачности и подотчетности, что позволит народам Украины и США получить максимальную пользу от процесса восстановления.

Ранее сообщалось, что украинско-американский инвестиционный фонд может начать свою работу очень быстро после ратификации в Верховной Раде. Ратифицировать соглашение могут уже в мае.

Между тем нардеп Виктория Гриб сообщила, что соглашение между Украиной и США не помешает вступлению Украины в ЕС. Этот пункт четко прописан в соглашении.