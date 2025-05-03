Зеленский ответил, почему соглашение выгодно как США, так и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время пресс-конференции заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам. В то же время Украина рассчитывает на получение необходимого количества систем ПВО.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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По мнению президента, соглашение выгодно для обеих сторон и он надеется, что благодаря этому Украина сможет получить необходимое количество ПВО.

"Я сказал (на переговорах с Трампом. — Ред.), что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована", — сказал он.

Зеленский считает, что Инвестиционный фонд восстановления, который предусмотрен соглашением с США об ископаемых, даст возможность Украине защищать будущие инвестиции США "и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции".

"Защищать, в частности, ПВО нашу землю, наших людей. И поэтому мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему сказал о количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи", — отметил он.

Президент добавил, что хотел бы иметь возможность, чтобы Украина могла покупать американское оружие. В то же время соглашение является историческим моментом, поскольку США могут впервые выйти на украинский рынок.

Чем это выгодно для Украины

Зеленский пояснил, что соглашение предусматривает реинвестирование, то есть деньги не выходят из Украины.

"Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд все нормально, строится, добыча, не сырье продают, а много всего. Есть доходы и все хотят. Например, Украина хочет потратить свои деньги на что-то, на инфраструктуру, тогда если Украина вытаскивает деньги какие-то, то и американцы будут вытаскивать. Я считаю, что это нормально", — сказал он.

Выгода для США

Также добытые ископаемые будут продаваться в США без пошлины. В то же время это дает возможность Украине не только продавать куда-то, а вкладывать внутри страны.

Соглашение в плане безопасности важно тем, что часть обсуждаемых ископаемых расположена возле Покровска Донецкой области. По словам Зеленского, это "серьезная гарантия", что Россия не будет трогать Украину.

Наблюдательный совет

Зеленский удивлен тем, что наблюдательный совет, который будет осуществлять управление и выбирать руководителя фонда, будет комплектоваться представителями обеих стран поровну - три на три.

"Знаю, что депутаты обсуждали этот вопрос - как нам все это контролировать и я очень удивлен ходом этих дебатов, потому что у нас во многих государственных украинских компаниях, так было сделано еще до меня, — большинство иностранцев. Но ни у кого не возникает вопросов. Здесь три на три и сразу возник вопрос, как они будут управлять. Я думаю, так же, только нам будет немного легче", — сказал он.

По мнению президента, американские бизнесмены будут видеть в Украине реальное большое пространство для инвестирования, поэтому "самый главный шаг сделан".

Зеленский добавил, что таким образом Украина ничего не потеряет и США также. Вопрос лишь в том, сколько американцы захотят инвестировать сюда.

Ранее Зеленский выразил надежду на ратификацию Верховной Радой соглашения с США о полезных ископаемых.

А Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, каким образом будет происходить управление Инвестиционным фондом восстановления.