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Зеленський сподівається, що Верховна Рада ратифікує угоду зі США

3 травня 2025 12:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Угода зі США про надра - Зеленський сподівається на ратифікацію парламентом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 3 травня, під час пресконференції заявив, що сподівається на ратифікацію Верховною Радою угоди зі США про корисні копалини. 

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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"Сьогодні зранку представник депутатського корпусу запитував мене, що я вважаю. Я вважаю, що це питання сьогодні дуже важливе. Все, що можна було зробити по угоді, вважаю, зроблено урядовцями і юристами обох країн дуже професійно", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо хтось з народних депутатів не голосуватиме за ратифікацію угоди — це буде "виключно їх проблемою". Однак президент все ж сподівається, що парламент ратифікує угоду.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що угоду планують ратифікувати 8 травня.

Також раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як будуть керувати Інвестиційним фондом відбудови, який передбачений угодою зі США про копалини. 

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