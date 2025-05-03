Договор с США о недрах - Зеленский надеется на ратификацию парламентом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время пресс-конференции заявил, что надеется на ратификацию Верховной Радой соглашения с США о полезных ископаемых.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Соглашение с США об ископаемых

"Сегодня утром представитель депутатского корпуса спрашивал меня, что я считаю. Я считаю, что этот вопрос сегодня очень важен. Все, что можно было сделать по соглашению, считаю, сделано чиновниками и юристами обеих стран очень профессионально", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если кто-то из народных депутатов не будет голосовать за ратификацию соглашения — это будет "исключительно их проблемой". Однако президент все же надеется, что парламент ратифицирует соглашение.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что соглашение планируют ратифицировать 8 мая.

Также ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как будут управлять Инвестиционным фондом восстановления, который предусмотрен соглашением с США об ископаемых.