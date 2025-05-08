Арахамия сообщил, что будет после ратификации соглашения с США

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что будет после ратификации соглашения с Соединенными Штатами Америки. По его словам, формировании Инвестиционного фонда восстановления Украины.

Об этом Давид Арахамия сказал в эфире телемарафона в четверг, 8 мая.

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Арахамия выразил надежду, что уже к осени будет сформирован и начнет работать Инвестиционный фонд восстановления Украины.

"После ратификации мы переходим ко второму этапу — наши правительственные переговорщики должны закончить процесс согласования и подписания двух других, более технических соглашений о создании совместного учреждения, где три на три будут решать, какие инвестиционные проекты будет рассматривать и финансировать этот фонд", — отметил он.

По его словам, эти процессы примерно должны растянуться на срок до месяца

Кроме того, Арахамия надеется, что уже завтра украинский лидер Владимир Зеленский подпишет закон, который принял парламент.

Напомним, 8 мая Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. "За" проголосовали 338 нардепов.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что в тексте соглашения об ископаемых упоминаются документы, которых на самом деле пока не существует.