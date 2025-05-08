Верховна Рада затвердила стратегічну угоду з США про мінерали

Депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада України у четвер, 8 травня, підтримала ратифікацію угоди про співпрацю з США у сфері розробки та видобутку рідкісноземельних копалин. Рішення ухвалили одразу за основу та в цілому — "за" проголосували 338 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Ця угода є ключовим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови, передбаченого для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів. У документі закладені умови рівноправного партнерства між країнами, зокрема щодо розробки нових родовищ.

Як голосували фракції. Фото: Ярослав Железняк

Також угода враховує можливість зарахування вартості американської військової допомоги як частки внеску у фонд, а українська сторона отримає право першочергово впроваджувати проєкти, що відповідають національним інтересам. Загалом йдеться про 57 найменувань корисних копалин, критично важливих для безпеки, економіки та енергетики.

Нагадаємо, деякі депутати негативно висловились про угоду щодо видобутку корисних копалин.

Також один із нардепів пояснив, де саме будуть видобувати копалини згідно з угодою.

Тим часом деякі експерти вважають, що економіка України може зрости уп'ятеро від угоди із США.

У Білому домі США оприлюднили ключові положення, які містить угода про надра.