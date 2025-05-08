Верховная Рада утвердила стратегическое соглашение с США о минералах

Депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины в четверг, 8 мая, поддержала ратификацию соглашения о сотрудничестве с США в сфере разработки и добычи редкоземельных ископаемых. Решение приняли сразу за основу и в целом — "за" проголосовали 338 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Это соглашение является ключевым шагом к созданию Совместного инвестиционного фонда восстановления, предусмотренного для развития добывающей промышленности и расширения доступа к стратегически важным минералам. В документе заложены условия равноправного партнерства между странами, в частности по разработке новых месторождений.

Как голосовали фракции. Фото: Ярослав Железняк

Также соглашение учитывает возможность зачисления стоимости американской военной помощи в качестве доли взноса в фонд, а украинская сторона получит право в первую очередь внедрять проекты, отвечающие национальным интересам. В целом речь идет о 57 наименованиях полезных ископаемых, критически важных для безопасности, экономики и энергетики.

Напомним, некоторые депутаты негативно высказались о соглашении по добыче полезных ископаемых.

Также один из нардепов объяснил, где именно будут добывать ископаемые согласно договору.

Между тем некоторые эксперты считают, что экономика Украины может вырасти в пять раз от соглашения с США.

В Белом доме США обнародовали ключевые положения, которые содержит соглашение о недрах.