Чи вплине угода зі США про корисні копалини на економіку України

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко з угодою про надра. Фото: Свириденко/Facebook

Голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач пояснив, як угода зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини може вплинути на українську економіку. Відтак, він вважає, що завдяки угоді про надра економіку України можна збільшити впʼятеро.

Про це Андрій Длігач заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Андрій Длігач зазначив, що угода про надра зі США розморозить інвестиційний інтерес до України. Відтак, за його словами, впродовж наступних 15 років Україна може отримати 150-200 мільярдів доларів інвестицій.

Однак, як зауважив експерт, для збільшення економіки уже треба починати будівництво необхідної інфраструктури для майбутніх проєктів.

"Насправді цей договір дає можливість розморозити цікавість світових інвесторів до України. І це може принести 150-200 мільярдів доларів інвестицій протягом наступних 15 років.

Ми зробили спеціальне моделювання: що зробити для того, щоб Україна збільшила власну економіку вп'ятеро до рівня 1 трильйон доларів ВВП? Чи реально це у 2035 році? Реально, якщо ми не будемо вестися на розмови, що це буде довго. Зараз під ці майбутні проєкти має будуватися логістична інфраструктура, зараз мають будуватися проєкти на вже досліджених покладах", — пояснив очільник групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

Нагадаємо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи угоду зі США про надра, сказав, що наразі із трьох угод підписана лише одна.