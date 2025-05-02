Угода про надра зі США — наразі підписано одну з трьох

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністерка економіки України Юлія Свириденко з угодою про надра. Фото: Свириденко/Facebook

Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Він зазначив, що наразі із трьох угод підписана лише одна.

Про це Железняк заявив в ефірі День.LIVE.

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Нардеп пояснив, що перша угода про надра зі Сполученими Штатами — рамкова і загальна, і вона не містить конкретних деталей про управління фондом, кошти, проєкти чи надра.

Натомість другий документ — найважливіший. За словами депутата, саме він має містити ключові деталі.

Железняк зауважив, що текст першої складається з 12 сторінок і вже є у вільному доступі, зокрема на сайті Кабміну.

"Не підписані три угоди. Підписана перша угода, вона є першою загальною. Є ще угода номер два — про так зване обмежене партнерство, там всі головні деталі. Третя — це умовно статут цього Фонду. Поки що підписана перша угода і меморандум про те, що ми скоро підпишемо другу і третю", — наголосив депутат.

Додамо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.

Крім того, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.