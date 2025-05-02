Угода про надра зі США — наразі підписано одну з трьох

Нардеп повідомив, скільки ще буде підписано угод зі США
Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Він зазначив, що наразі із трьох угод підписана лише одна.
Про це Железняк заявив в ефірі День.LIVE.
Угода про корисні копалини зі США — нардеп прокоментував підписання
Нардеп пояснив, що перша угода про надра зі Сполученими Штатами — рамкова і загальна, і вона не містить конкретних деталей про управління фондом, кошти, проєкти чи надра.
Натомість другий документ — найважливіший. За словами депутата, саме він має містити ключові деталі.
Железняк зауважив, що текст першої складається з 12 сторінок і вже є у вільному доступі, зокрема на сайті Кабміну.
"Не підписані три угоди. Підписана перша угода, вона є першою загальною. Є ще угода номер два — про так зване обмежене партнерство, там всі головні деталі. Третя — це умовно статут цього Фонду. Поки що підписана перша угода і меморандум про те, що ми скоро підпишемо другу і третю", — наголосив депутат.
Додамо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.
Крім того, нардеп Дмитро Соломчук прокоментував умови угоди зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини й назвав переваги.
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