Соглашение о недрах с США - пока подписано одно из трех

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко с соглашением о недрах. Фото: Свириденко/Facebook

Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Он отметил, что сейчас из трех соглашений подписано только одно.

Об этом Железняк заявил в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Соглашение о полезных ископаемых с США — нардеп прокомментировал подписание

Нардеп пояснил, что первое соглашение о недрах с Соединенными Штатами — рамочное и общее, и оно не содержит конкретных деталей об управлении фондом, средствах, проектах или недрах.

Зато второй документ — самый важный. По словам депутата, именно он должен содержать ключевые детали.

Железняк отметил, что текст первого состоит из 12 страниц и уже есть в свободном доступе, в частности на сайте Кабмина.

"Не подписаны три соглашения. Подписано первое соглашение, оно является первым общим. Есть еще соглашение номер два - о так называемом ограниченном партнерстве, там все главные детали. Третье - это условно устав этого Фонда. Пока подписано первое соглашение и меморандум о том, что мы скоро подпишем второе и третье", — подчеркнул депутат.

Добавим, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Кроме того, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.