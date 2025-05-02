Соглашение о недрах с США - пока подписано одно из трех

Нардеп сообщил, сколько еще будет подписано соглашений с США
Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Он отметил, что сейчас из трех соглашений подписано только одно.
Об этом Железняк заявил в эфире День.LIVE.
Соглашение о полезных ископаемых с США — нардеп прокомментировал подписание
Нардеп пояснил, что первое соглашение о недрах с Соединенными Штатами — рамочное и общее, и оно не содержит конкретных деталей об управлении фондом, средствах, проектах или недрах.
Зато второй документ — самый важный. По словам депутата, именно он должен содержать ключевые детали.
Железняк отметил, что текст первого состоит из 12 страниц и уже есть в свободном доступе, в частности на сайте Кабмина.
"Не подписаны три соглашения. Подписано первое соглашение, оно является первым общим. Есть еще соглашение номер два - о так называемом ограниченном партнерстве, там все главные детали. Третье - это условно устав этого Фонда. Пока подписано первое соглашение и меморандум о том, что мы скоро подпишем второе и третье", — подчеркнул депутат.
Добавим, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Кроме того, нардеп Дмитрий Соломчук прокомментировал условия соглашения с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и назвал преимущества.
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