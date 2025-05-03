Повлияет ли соглашение с США о полезных ископаемых на экономику Украины

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко с соглашением о недрах. Фото: Свириденко/Facebook

Глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач объяснил, как соглашение с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых может повлиять на украинскую экономику. Так, он считает, что благодаря соглашению о недрах экономику Украины можно увеличить в пять раз.

Об этом Андрей Длигач заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Андрей Длигач отметил, что соглашение о недрах с США разморозит инвестиционный интерес к Украине. Поэтому, по его словам, в течение следующих 15 лет Украина может получить 150-200 миллиардов долларов инвестиций.

Однако, как отметил эксперт, для увеличения экономики — уже надо начинать строительство необходимой инфраструктуры для будущих проектов.

"На самом деле этот договор дает возможность разморозить интерес мировых инвесторов к Украине. И это может прийти 150-200 миллиардов долларов инвестиций в течение следующих 15 лет.

Мы сделали специальное моделирование: что сделать для того, чтобы Украина увеличила собственную экономику в пять раз до уровня 1 триллион долларов ВВП? Реально ли это в 2035 году? Реально, если мы не будем вестись на разговоры, что это будет долго. Сейчас под эти будущие проекты должна строиться логистическая инфраструктура, сейчас должны строиться проекты на уже исследованных залежах", — объяснил глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Напомним, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк, комментируя соглашение с США о недрах, сказал, что сейчас из трех соглашений подписано только одно.