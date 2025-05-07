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Депутат розкритикував угоду про надра — у чому причина

7 травня 2025 21:58
Анастасія Писаненко - редактор
Олексій Кучеренко розкритикував угоду про надра — у чому причина
Олексій Кучеренко. Фото: sobitie.com.ua
Анастасія Писаненко - редактор

Народний депутат Олексій Кучеренко зробив гучну заяву щодо угоди про надра, яку наразі розглядає Верховна Рада. За його словами, в тексті угоди згадуються десятки документів, яких насправді поки не існує.

Про це нардеп повідомив під час ефіру програми Вечір.LIVE.

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Що Кучеренко сказав про угоду із США

Як розповів депутат, напередодні уряд під керівництвом першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко провів двогодинну зустріч із парламентськими фракціями. 

За його словами, метою було пояснення, що саме передбачає підписана угода і які її частини ще залишаються на рівні обіцянок або незавершених проєктів.

Кучеренко наголосив, що не може підтримати документ, який він не бачив у повному обсязі. 

"Це принциповий момент. Яка тоді ціна мені як депутату, якщо мене примушують голосувати за те, чого я не бачив і не розумію?" — обурився він.

Нагадаємо, що у Білому домі вже оприлюднили головні положення угоди про корисні копалини між Україною та США.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи угоду зі США про надра, сказав, що наразі із трьох угод підписана лише одна.

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