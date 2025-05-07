Алексей Кучеренко раскритиковал соглашение о недрах — в чем причина

Депутат раскритиковал соглашение о недрах — в чем причина
Народный депутат Алексей Кучеренко сделал громкое заявление относительно соглашения о недрах, которое сейчас рассматривает Верховная Рада. По его словам, в тексте соглашения упоминаются десятки документов, которых на самом деле пока не существует.
Об этом нардеп сообщил во время эфира программы Вечір.LIVE.
Что Кучеренко сказал о соглашении с США
Как рассказал депутат, накануне правительство под руководством первого вице-премьера Юлии Свириденко провело двухчасовую встречу с парламентскими фракциями.
По его словам, целью было объяснение, что именно предусматривает подписанное соглашение и какие его части еще остаются на уровне обещаний или незавершенных проектов.
Кучеренко подчеркнул, что не может поддержать документ, который он не видел в полном объеме.
"Это принципиальный момент. Какая тогда цена мне, как депутату, если меня заставляют голосовать за то, чего я не видел и не понимаю?" — возмутился он.
Напомним, что в Белом доме уже обнародовали главные положения соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
В то же время народный депутат Ярослав Железняк, комментируя соглашение с США о недрах, сказал, что сейчас из трех соглашений подписано только одно.
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