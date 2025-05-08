Зеленский высказался о соглашении об экономическом партнерстве с США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о соглашении об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америками. Он подчеркнул, что это совместная инвестиционная работа на десятилетия.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в четверг, 8 мая.

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Соглашение между Украиной и США

"Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда", — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и США еще не было. По его словам, это является мощным фундаментом для сотрудничества в сфере безопасности, а в долгосрочной перспективе — шансом для Украины и США усилить взаимовыгодные экономические связи, способствовать развитию промышленности, созданию рабочих мест и обеспечению технологического развития.

Зеленский добавил, что соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Штатами.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил надежду, что Инвестиционный фонд восстановления Украины будет создан и запущен в работу уже к осени.

Отметим, что соглашение между Украиной и США Верховная Рада ратифицировала 8 мая. Его поддержали 338 депутатов.

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