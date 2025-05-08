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Трамп анонсував розмову із Зеленським

8 травня 2025 18:06
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп проведе розмову із Зеленським — деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у четвер, 8 травня, анонсував розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Водночас він не уточнив, коли саме вона відбудеться.

Про це він сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті.

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"Я скоро поговорю із Зеленським", — сказав американський президент.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду зі США про видобуток корисних копалин. Вона є важливим кроком до створення Спільного інвестиційного фонду відбудови, передбаченого для розвитку добувної промисловості та розширення доступу до стратегічно важливих мінералів.

Відомо, що в документі закладені умови рівноправного партнерства між США та Україною. Це стосується, зокрема, розробки нових родовищ. 

Раніше в США назвали цю угоду історичною та поділилися ключовими положеннями документа.

А народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE розповів, на яких територіях України триватиме видобуток корисних копалин з надр.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні корисні копалини
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