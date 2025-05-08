Трамп проведет разговор с Зеленским - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 мая, анонсировал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. В то же время он не уточнил, когда именно он состоится.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

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"Я скоро поговорю с Зеленским", — сказал американский президент.

Напомним, сегодня Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Оно является важным шагом к созданию Совместного инвестиционного фонда восстановления, предусмотренного для развития добывающей промышленности и расширения доступа к стратегически важным минералам.

Известно, что в документе заложены условия равноправного партнерства между США и Украиной. Это касается, в частности, разработки новых месторождений.

Ранее в США назвали это соглашение историческим и поделились ключевыми положениями документа.

А народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE рассказал, на каких территориях Украины будет продолжаться добыча недр.