Трамп заявив, що настає момент, коли доведеться ухвалювати рішення щодо війни в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп укотре висловився про війну Росії проти України. За його словами, наближається момент, коли буде необхідно ухвалювати деякі рішення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дональд Трамп українською".

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"Ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати деякі рішення. Я цим незадоволений", — сказав Трамп.

Нагадаємо, нещодавно президент США прокоментував триденне "перемир'я", яке оголосив російський диктатор Володимир Путін з 8 по 11 травня. Він зазначив, що звучить це не так вже й багато, але це дуже багато, враховуючи, з чого "ми починали".

Також Трамп учора заявив, що участь збірної РФ у FIFA 2026 може стати стимулом для завершення війни в Україні.