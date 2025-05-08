Трамп заявил, что настает момент, когда придется принимать решения по войне в Украине

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о войне России против Украины. По его словам, приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп українською".

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"Мы приближаемся к точке, когда придется принимать некоторые решения. Я этим недоволен", — сказал Трамп.

Напомним, недавно президент США прокомментировал трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая. Он отметил, что звучит это не так уж и много, но это очень много, учитывая, с чего "мы начинали".

Также Трамп вчера заявил, что участие сборной РФ в FIFA 2026 может стать стимулом для завершения войны в Украине.