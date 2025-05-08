Трамп заявил, что настает момент, когда придется принимать решения по войне в Украине

Трамп заявил о возможных решениях по войне в Украине
Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о войне России против Украины. По его словам, приближается момент, когда будет необходимо принимать некоторые решения.
Об этом сообщает Telegram-канал "Дональд Трамп українською".
Что сказал Трамп о войне в Украине
"Мы приближаемся к точке, когда придется принимать некоторые решения. Я этим недоволен", — сказал Трамп.
Напомним, недавно президент США прокомментировал трехдневное "перемирие", которое объявил российский диктатор Владимир Путин с 8 по 11 мая. Он отметил, что звучит это не так уж и много, но это очень много, учитывая, с чего "мы начинали".
Также Трамп вчера заявил, что участие сборной РФ в FIFA 2026 может стать стимулом для завершения войны в Украине.
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