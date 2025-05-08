Трамп заявил о прогрессе в завершении войны в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова высказался относительно завершения войны в Украине. Он заявил о прогрессе в достижении мира.

Об этом Дональд Трамп сказал в Овальном кабинете в четверг, 8 мая.

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Прогресс в завершении войны

После объявлений о ратификации соглашения с Украиной и подписания торгового соглашения с Британией Трамп заявил о прогрессе в завершении войны.

"Считаю, что мы достигаем хорошего прогресса. Боевые действия немного отличаются от тех, что были. Я думаю, что если бы мы не были вовлечены, Россия прилагала бы усилия, чтобы, возможно, захватить всю Украину... Если нам удастся это остановить, это будет большим достижением", — подчеркнул он.

По его словам, спецпосланник США Стив Уиткофф постоянно проводит переговоры, а также имеет прекрасные отношения с Украиной и Россией.

Напомним, 8 мая Трамп анонсировал разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако не назвал точной даты.

Кроме того, Президент Украины положительно высказался о соглашении с США, отметив, что оно является новой страницей в отношениях между сторонами.