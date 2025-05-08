США и Великобритания заключили торговое соглашение, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 мая, заявил о заключении торгового соглашения с Великобританией. Это стало первым соглашением с момента наложения тарифов новой администрацией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

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Соглашение США и Великобритании

"Сегодня утром я рад объявить, что мы заключили прорывное торговое соглашение с Великобританией. Невероятная страна. Сегодня — день победы во Второй мировой войне, мы вместе выиграли войну 80 лет назад, поэтому лучшего утра для этой исторической сделки не придумаешь", — сказал Трамп.

По его словам, это "действительно особенная сделка" с одним из "ближайших и самых дорогих" союзников, и США очень рады, что все так сложилось.

Также американский президент поблагодарил премьер-министра Британии Кира Стармера и его команду за прекрасное соглашение и партнерство.

"Соглашение с Британией — первое в серии торговых соглашений, которые моя администрация обсуждала последние четыре недели. Этим соглашением Великобритания вместе с США подтверждает, что взаимность и честность — ключевые принципы международной торговли", — добавил Трамп.

Напомним, Трамп анонсировал разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп заявил о прогрессе в достижении соглашения о прекращении огня в Украине.